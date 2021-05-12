隨着曼城贏得20/21球季英超冠軍，三支降班隊伍塵埃落定，諾域治和屈福特也肯定升班，外國博彩公司開出21/22球季英超的冠軍賠率。今季冠軍曼城被一面倒看好可衞冕，奪標賠率只有1.67倍，次熱車路士已有六倍，而第三熱門曼聯和利物浦則有6.5倍。

曼城是下季奪標大熱一點不令人意外，該隊近4季已3奪聯賽冠軍，加上領隊哥迪奧拿已續約，有這位執教生涯至今已贏得31個獎盃的主帥領軍，藍月是大熱門可說是順理成章。

季中改由德國籍教頭杜曹執教後，車路士成績不斷改善，所以被博彩公司列為次熱。要留意是因疫情關係，球壇陷於不景氣，但不論曼城和車路士均有富豪班主支持，仍可大肆擴軍，所以兩隊奪標賠率比其他Big 6熱，是十分合理。

至於利物浦和曼聯，奪標賠率為6.5倍，李斯特城和熱刺則已經是41倍的冷門，而下季失去歐洲賽事參賽資格的阿仙奴，更是81倍冷門。其他球隊的奪標賠率就更冷，而最冷是升班馬諾域治，該隊如贏得下季英超，賠率為1001倍。

21/22英超奪標賠率

曼城 1.67倍

車路士 6倍

利物浦、曼聯 6.5倍

李斯特城、熱刺 41倍

阿仙奴 81倍

愛華頓 101倍

韋斯咸、阿士東維拉、列斯聯、狼隊 151倍

白禮頓、修咸頓 201倍

水晶宮 251倍

般尼 351倍

紐卡素、屈福特 501倍

諾域治 1001倍

資料來源：Bet365

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