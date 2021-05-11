今季澳職異軍中岸水手近況回落，在周三的聯賽作客布里斯班獅吼時又未能「夫添」，實在不宜高估。由於獅吼近季於聯賽基本上食住水手，今役宜捧讓平/半的獅吼上盤。（球賽編號：星期三2；今日5:05pm開賽）

中岸水手今季由魚腩搖身變成強隊，更曾於榜首領導群雄，令人大跌眼鏡。不過，水手近況回落，近9仗只得1勝5和3負，今訪獅吼時又有前鋒烏連拿被罰停賽，中場史坦斯尼斯因傷缺陣，難看好；獅吼近6場4勝，近五次聯賽與水手交手亦全勝，今役可捧。

至於尾三的珀斯光輝迎戰西部聯一役，則宜取中位數[11.5球]的角球開「細」。西部聯今季角球一向偏少，近8場角球總數更全部在11球或以下；另外西部聯今季鬥榜末三弱珀斯光輝、墨爾本勝利及紐卡素噴射機，5場共4場角球總數在11球或以下，故今役宜取角球「細」。（球賽編號：星期三7；今日7:20pm開賽）

今輪澳職數字密碼

1 中岸水手近況回落，近9場僅1勝

4 西部聯今季鬥榜末三弱珀斯光輝、墨爾本勝利及紐卡素噴射機，5場共4場角球總數在11球或以下

5 布里斯班獅吼近五次聯賽與中岸水手交手全勝

8 西部聯近8場角球總數全部在11球或以下

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美職周三上演西岸榜首大戰，由西岸首位的西雅圖海灣者作客次席的聖荷西地震。雖然實力上海灣者稍勝，不過翻查往績，原來兩軍近季聯賽交手經常半場打和，今役高手過招，相信亦不例外，可以再追「半和」。（球賽編號：星期三69；明日10:30am開賽）

前冠軍西雅圖海灣者今季表現依然強勁，目前以4戰得10分於西岸居首，在周三作客以九分居次席的聖荷西地震時，當然希望可以一舉擊敗主要對手。不過，海灣者與地震基本上是美職老對手，對賽往績互有勝負，近10次於聯賽遇上更8次半場打和，相信今役亦不例外。

至於同屬西岸老對手較量的，還有侯斯頓戴拿模對肯薩斯體育會這一仗。雖然戴拿模有主場之利，不過原來近季都是肯薩斯體育會先聲奪人，近5次與戴拿模交手4次「半勝」，近兩次訪戴拿模亦全部「半勝」，今役要吼肯薩斯「半勝」。（球賽編號：星期三64；明日8:30am開賽）

今輪美職數字密碼

2 肯薩斯體育會近2次作客侯斯頓戴拿模皆「半勝」

4 肯薩斯體育會近5次與侯斯頓戴拿模交手4次「半勝」

4 西雅圖海灣者跨季6場美職聯常規賽4場「半和」

8 聖荷西地震近10次與西雅圖海灣者於聯賽交手8次半場打和