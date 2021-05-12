利物浦後衞華基爾雲迪積克近日接受球會官網訪問時表示，自己的康復進度良好，但已經決定不會參加下月舉行的歐國盃，以爭取更多休息時間備戰新球季。

雲迪積克在去年10月對愛華頓的比賽受傷後，一直休養至今。日前他接受利物浦官網訪問時透露，自已將可以參加球隊的季前備戰：「過去這段時時是一段艱辛旅程，但我現在的情況相當良好，我每天都努力訓練，感覺充滿力量。」

日前有傳荷蘭國家隊教練法蘭迪保亞希望徵召雲迪積克參加歐國盃，令部份紅軍球迷擔心這位後防主力會否在歐國盃再次受傷，不過這位29歲荷蘭後衞表明，將不會參加下月舉行的歐國盃：「經過多番考慮之後，我認為不參加今屆歐國盃是一個正確選擇，現在是我康復過程的關鍵階段，我希望可以專心為新球季做準備。無法參加歐國盃當然令我感到失望，但這是為了大局設想的必要決定。」

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