日本傳媒報道，因擔心當地疫情嚴重，美國田徑隊決定取消七月提早到日本千葉備戰東京奧運的集訓。

美國田徑隊原定七月初在鄰近東京的千葉進行集訓，以便運動員提早適應時差和天氣，調整好狀態力爭在7月23日展開的東京奧運爭取好成績。

不過因日本疫情仍然嚴重，美國田徑隊決定改變行程，不會在七月到千葉集訓。至於美國田徑隊的奧運代表資格賽，將在美國時間6月18日至6月27日舉行。暫時未知取消到千葉集訓後，運動員是否留在美國進行集訓。

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