葡超榜首領隊士砵亭周二在主場以1:0小勝博維斯塔，尚餘兩輪比賽下領先第二位的波圖8分而提早冠軍，是該隊自2002年以來首度在葡超封王。

今季在葡超保持不敗的士砵亭，今場是憑保連奴費南迪斯在36分鐘一箭定江山而以1:0小勝博維斯塔，以32戰25勝7和得82分提前兩輪封王，贏得隊史第19個頂級聯賽冠軍，在士砵亭出道、現時效力祖雲達斯的葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（C朗），亦在Instagram上載了士砵亭慶祝奪冠的照片，恭喜他們贏得冠軍。

比賽因為新冠肺炎疫情而閉門進行，地方當局亦呼籲球迷尊重社交距離措施，但數以千記球迷在比賽開始前已在士砵亭主場外聚集，在完場笛響起更已開始慶祝。根據警方的報告，半場時球迷和警員發生的衝突導到了數人受傷，一俟比賽結束，球迷便湧到首都街道，伴隨着煙花、汽車響號以及高唱「We are champions」。

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