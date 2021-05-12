全球疫情未受控，世界羽聯（BWF）周三發聲明宣佈取消六月初舉行的新加坡公開賽，由於此項比賽為最後一項東奧積分賽，今比賽取消意味東奧截數，港隊男單代表李卓耀無緣殺入世界前16，征奧夢幻滅。

國際羽毛球壇停擺近一年，奧運入圍積分自今年一月才重新計分，由於世界排名的八的港隊男單一哥伍家朗穩奪奧運入場券，現時排第18的李卓耀惟有搶分殺上前16才能與隊友攜手入奧，但疫情下印度及馬來西亞公開賽先後取消，六月初舉行的新加坡公開賽成李卓耀入圍最後希望，可惜國際羽聯今日宣佈為參賽單位及當地居民健康著想，決定取消該項比賽，奧運入圍積分截數，李卓耀緣盡東奧。

國際羽聯指稍後會發表另一關於東奧入圍的聲明，依現時排名計算，香港羽毛球隊共奪三張奧運入場券，包括男單排第八的伍家朗、女單排34的張雁宜及混雙第十的鄧俊文/謝影雪。

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