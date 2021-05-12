正當球迷關注衞冕的湖人會否出戰附加賽之時，東岸的傳統勁旅塞爾特人繼周日6分之差不敵熱火後，周三再以121:129敗給這支去季亞軍。熱火提前保住前六位置之餘，亦令綠軍必需靠附加賽才可爭取季後賽席位。

對比去季打入東岸決賽，塞爾特人今季狀態飄忽，儘管「雙探花」塔圖（Jayson Tatum）及J布朗（Jaylen Brown）都交出好表現，但防守下滑令球隊成績一直欠穩。常規賽的最後階段，綠軍迎來與去季東岸決賽對手熱火的兩連戰，只有贏出才可望避開跌入附加賽的厄運。

然而，周一一戰綠軍已先輸一場，周三熱火雖然有主將占美畢拿（Jimmy Butler）因眼部受傷提前退下火線，但全隊有多達6人得分上雙，而且全隊外投手感火熱，三分球30射16中命中率逾5成，成功以8分之差力克有k獲加（Kemba Walker）及塔圖分別攻入36分及33分的塞爾特人。在尚餘三場常規賽比賽，熱火已經領先綠軍三場勝差，加上對賽成績佔優下，已經肯定保住前六位置，亦令對方必須靠贏得附加賽才可晉身季後賽。

在J布朗因左手手腕韌帶撕裂提前收咧，綠軍出戰附加賽不論面對黃蜂、溜馬，抑或巫師都難有優勢。K獲加賽後亦不留情面批評隊友未有在球場上付出所有，「我們每人都要對鏡自問是否付出所有，坦白說我不認為是。」而對於要出戰附加賽，K獲加就表示若果可以藉此打入季後賽，那就沒有抱怨的理由。

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