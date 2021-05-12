曼城周二確定提早在英超封王後，球會在伊蒂哈德球場外展示大型的冠軍橫額，不過，曼城四年內三奪英超冠軍後，在球隊主場外慶祝的球迷據報只有約100人，場面不算熱鬧，結果在社交媒體上遭到敵對球手無情恥笑。

據報道，大約100名曼城球迷周二在伊蒂哈德球場外慶祝，從上載的片段所見場面相對冷清，網民紛紛揶揄︰「在我看來似是一次家庭燒烤」、「誰讓這不重要的球會擁有英格蘭最佳球隊」、「天哪，真可憐」、「或許需要警察到場，看來將會失控」、「非常尊敬曼城球迷，在球場外保持社交距離慶祝冠軍」，也有人寫道︰「看來每一個曼城球迷都出來了」。另外，有人貼了上季利物浦奪冠後球迷瘋狂慶祝的畫面作對比。

提前三輪奪冠的曼城，下一場比賽是周五以英超冠軍身份作客紐卡素，最後兩場聯賽為作客白禮頓及主場迎戰愛華頓，5月29日則與車路士在歐聯決賽交鋒。車路士周二亦有在Twitter發推文恭喜曼城，他們寫道︰「恭喜曼城，值得成為2020/21球季英超冠軍。」曼城則回應︰「多謝，29號見！」

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