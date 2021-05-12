巴塞隆拿周二在西甲作客護級分子利雲特，雖然由美斯先開紀錄並曾領先2:0，但下半場在美斯失誤下被對手追平2:2，而在領先3:2後最終亦被利雲特以3:3逼和，錯失升上榜首機會，爭奪今季西甲冠軍再受打擊。

巴塞今場控球佔盡優勢，25分鐘，佐敦艾巴左路傳中，佐基米拉蒙頭槌解圍頂後，美斯在禁區內破網，射入今季各項賽事第37球助球隊領先利雲特1:0。34分鐘，美斯傳送奧士文尼迪比利，後者殺入禁區右路底線回傳，柏迪在門前射入，巴塞領前至2:0。

半場領先兩球的巴塞戰至57分鐘失守，干沙路美利奴接應米拉蒙傳中後近門頂入，利雲特追成較接近的1:2。僅2分鐘後，美斯回傳失誤，皮球落到荷西摩拉利斯腳下，後者與羅渣馬迪撞牆後於禁區內左路抽射破網，為利雲特追成2:2平手。

巴塞被追和後僅5分鐘，美斯在中路直傳予基沙文，米拉蒙未能成功解圍，迪比利為巴塞射成3:2。到了完場前7分鐘，沙治奧李安接應東奴艾蘭達左路傳送在小禁區邊射入，利雲特終以3:3逼和巴塞。

上場賽和馬德里體育會後再度失分的巴塞隆拿，目前36戰得76，多賽一場下以1分超越皇家馬德里而升上西甲第二位，落後榜首的馬體會1分，36戰得40分排第14的利雲特則護級成功。

周二西甲戰果

奧沙辛拿 3:2 卡迪斯

艾爾切 0:2 艾拉維斯

利雲特 3:3 巴塞隆拿

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