周三英超上演倫敦打吡戰，季尾越戰越勇的車路士主場迎戰阿仙奴。將要在兩項盃賽決賽爭標的車路士，希望能在聯賽盡快確定前四，保證獲得來季歐聯入場券，今場必搶攻；那邊廂仍保一絲爭取下季歐戰席位的阿仙奴亦無退路，預計今仗入球不會少，捧「入球大細」[2.5球]的「大」。

文：何西

車路士在球季最後階段走勢強勁，在英足盃與歐聯先後殺入決賽，首先會在本周六爭取球隊今季首項錦標，在英足盃決戰李斯特城，再在月尾歐聯決賽惡鬥曼城。車仔在聯賽亦表現不俗，最近5戰4勝1和，上周六作客榜首曼城於下半場連入兩球，2:1反勝兼阻止對手提早封王。

手機用戶請按此放大圖表

車仔輪換仍具強攻本錢

車仔領隊杜曹上仗賽後謙稱反勝曼城帶點運氣，但不得不承認車路士自從由這名德國教頭接手執教後，表現明顯提升，其戰術部署令球員得到更好發揮。相比起上周歐聯四強次回合擊敗皇家馬德里的比賽，杜曹在贏曼城一仗作出五個正選位置調動，該仗退居後備或休戰的堤亞高施華、芝維爾、佐真奴費路、美臣蒙特與夏維斯，都可望在今仗獲得上陣機會。過去2仗分別貢獻1入球1助攻的前鋒迪姆華拿預計會休息，不過車路士鋒線實力仍強，除有夏維斯等復出外，近期兩次攻破曼城大門的翼鋒薛耶治表現亦不俗，不過上仗傷出的中堅安達斯基斯坦臣則肯定缺陣。

槍手防線欠穩難入歐戰

阿仙奴上周在歐霸盃四強次回合和波出局，下季面臨自95/96球季後首次無緣出戰歐洲賽。兵工廠在周日英超及時反彈，在主場以3:1擊敗西布朗，不過目前僅得52分在手，已經無緣前四，要躋身聯賽前七名亦不樂觀。球隊最近2場英超皆淨勝2球，惟對手皆屬下游分子，球隊整季表現一直欠穩，領隊阿迪達亦承認麾下人腳實力已與一眾前列球隊存在距離，要求季後花大錢增兵。前鋒拿卡錫迪傷癒後連續兩仗皆以後備入替，今仗有望復任正選，加強兵工廠火力。

車路士周六出戰英足盃決賽，仍有足夠本錢作輪換，今仗能以強陣出擊，在數字上仍差一點便可確定前四席位下，仍會向阿仙奴搶攻。槍手今季作客Big 6戰績欠佳，至今4戰3負，防線欠穩亦一直未見有顯著改善，今場到訪車仔預計入球不會少。