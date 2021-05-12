根據賽會最新的參賽名單，有50男25女來自17個國家或地區參加第一屆國家盃場地單車賽，雖然人數比如期少了一半以上，「女車神」李慧詩勁敵、德國車手軒絲又沒有來港，但不乏應屆世錦賽獎牌車手，正如港隊總教練沈金康說：「雖然高手沒有來港，但對李慧詩備戰東奧沒影響，有一年多沒比賽，她最重要透過國家盃找回比賽的感覺。」

多位世錦賽獎牌得主參賽

德國隊今仗只派出男車手來港比賽，李慧詩勁敵軒絲未有來港，但她主項的爭先及凱林賽亦有一些「外國勢力」，包括25歲的烏克蘭車手史泰域高娃，她於去年歐錦賽奪凱林賽金牌，亦是2019歐錦賽爭先賽銀牌得主，28歲來自美國的瑪君特是2019泛美錦標賽爭先賽銅牌，還有27歲的日本小林優香，曾於2019年亞錦賽凱林賽贏過李慧詩奪冠，作為東奧主場車手，她參加了上月底在伊豆舉行的東奧測試賽。

應屆世錦賽獎牌車手包括女子全能賽金牌的日本梶原悠未，女子500米計時賽銅牌、來自意大利的維絲，以及男子凱林賽銀牌、來自日本的脅本雄太以及男子麥迪遜銅牌的德國車手懷赫特。首屆國家盃共有三站，可惜3月威爾斯首站因疫情取消，次站香港，第3站是6月哥倫比亞。