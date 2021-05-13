一連四日的首屆國家盃場地單車賽，今日在香港單車館「隔離泡泡」下進行，賽事閉門進行，小記帶大家看看場館內外的「泡泡」如何執行，確保比賽安全進行。

為確保海外車手及團隊不會跟市民有任何接觸，車手們從入住酒店開始有專車接送至場館，單車場館旁的將軍澳運動場，主場館亦被徵用作檢測之用，車手每兩日一檢，專車在運動場的停車場下車後，會用圍封的天橋行入單車場館；香港單車總會亦就UCI（國際單車聯會）要求，圍封單車館外部份廣場用作車手熱身之用，今日暫時未有車手使用，大部份仍在館內熱身。

徐小姐今日帶着兩位小朋友在單車館外玩單車，她坦言不知道有單車比賽，對於小部份廣場被圍封，她說多少會阻礙小朋友踩車，但當知道一連四日有「女車神」李慧詩比賽後，她就再沒有怨言。

場館內亦做足防疫措施，隊與隊之間的休息區有隔板圍住，大會的醫護團隊由於有機會跟各車手有密切接觸，他們着齊藍色「保護衣」、防護面罩及口罩，場內工作人員亦有配戴護目鏡或防護面罩。在場採訪的記者除要呈交48小時內陰性報告外，全程只可以在觀眾席活動，亦不能直接向車手發問，要經運工作作員代為發問。

以最新的參賽名單，共有50男25女來自17個海外國家或地區，比原定的約100人為少，據悉部份隊伍包括波蘭原答應來港比賽，但因出飛水前的病毒檢測報告不及符國際標準而被拒總上機。

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