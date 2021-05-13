T楊格（Trae Young）周三攻入33分加上約翰哥連斯（John Collins）在最後24.4秒射入為球隊超前的三分球，協助主場的鷹隊以120:116力克巫師，連續第二場戰勝巫師後穩奪東岸前六名，自2017年後首次打入NBA季後賽。

周三（香港時間周四）NBA常規賽戰果

鷹隊 120:116 巫師

網隊 128:116 馬刺

騎士 102:94 塞爾特人

註︰前者主場

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