衞冕的巴黎聖日耳門（PSG）周三在法國足總盃4強作客蒙彼利埃，雖然有基利安麥巴比梅開二度但兩度被追和，兩隊在法定時間賽和2:2，PSG最終憑互射12碼贏6:5而打入決賽。

傷癒復出的麥巴比今戰於10分鐘為PSG先拔頭籌，接應伊祖沙古爾傳送後殺入禁區射成1:0。完半場前，加坦拿保迪在禁區內左路妙射破網為主隊扳平。換邊後5分鐘，麥巴比接應拉芬拿艾簡達拿傳球後作個人表演，長驅直進闖進禁區射入，PSG再度領先2:1。不過形勢佔優的PSG未能增添入球，到83分鐘更再度失守，被安迪迪洛特近射得手而逼和2:2，需要互射12碼決勝負。

由於麥巴比於82分鐘已經由摩斯堅恩入替，未能參與互射12碼。而在互射12碼中，先射的蒙彼利埃與PSG頭五輪都順利命中，第六輪蒙彼利埃的祖利亞森比亞宴客，摩斯堅恩則順利射入，協助PSG淘汰蒙彼利埃而晉身決賽。

法足盃決賽將於5月19日舉行，PSG屆時對手是周四另一場4強賽摩納哥對第四級別球隊呂米伊華尼利斯的勝方。

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