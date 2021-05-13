據英國傳媒《Liverpoolecho》的報道，一名居住黑池的9歲男童早前因在踢波時在球場被閃電擊中，隨即送院急救，可惜返魂乏術不幸去世。報道指該名男童為一名忠實利迷，生前更曾與籌款跑，更收到利物浦中場的占士米拿拍片鼓勵。

報道引述黑池警方指，該名去世男童叫佐敦賓斯（Jordan Banks），初步估計賓斯當日在球場玩耍時不幸被閃電擊中受傷，隨即被送院搶救，但送院正式宣告不治。得悉佐敦的死訊後，當地部份業餘足球組織以及青訓單位都在社交網站之上發文悼念，並指事件是一場悲劇。

而佐敦生前就已經成為過新聞人物，事緣為年初佐敦為紀念前年因情緒病自殺去世的叔叔，佐敦與家人決定發起慈善馬拉松，為當地支援情緒病的慈善機構籌款。而因叔叔去世當年30歲，所以佐敦決定馬拉松距離為30英里（約48.2公里），分10日完成，最終籌得多達2,360鎊（約22,000港元）。

當時事件引起多方關注，利物浦老將占士米拿當時更拍攝短片支持佐敦的善舉，「我知道你將參加馬拉松，這實在是了不起，比你大的人要完成30英里也絕不容易。我聽說因為你的決心及毅力所以被稱為小米拿，要記住你永遠不會獨行，所有人都會在你身後支持你。」

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