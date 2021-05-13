歐洲足協周四宣佈，由於疫情關係已決定將本屆歐聯決賽，由原定的土耳其伊斯坦堡，移師到葡萄牙勁旅波圖主場上演。

本屆歐聯決賽原定在5月29日於土耳其伊斯坦堡舉行，然而由於該國疫情嚴重，被英國政府列入「紅色名單」，兩支晉身決賽的英超球隊曼城與車路士，一旦前往土耳其比賽，除了要承受較高感染風險外，回國後將要隔離至少十天，故歐洲足協決定更改比賽地點。

雖然曾經有傳英國溫布萊球場有機會接辦決賽，讓兩支球隊不用出國參戰，但由於英國政府未達與歐洲足協達成逾2,000名貴賓、工作人員及傳媒等豁免檢疫要求，最終歐聯決賽落戶被英國列入「綠色名單」，即免檢疫要求的葡萄牙上演。

能容納5萬人的波圖主場火龍球場將成為決賽場地，兩支決賽球隊車路士與曼城各獲分配6,000支門票，但球場最終的總入場人數仍有待確定。事實上，早於周三下午不少英國球迷已開始搶購從英國前往當地的機票，航班價錢更飆升3倍，由原先的200鎊增至623鎊。歐洲足協施費連表示：「很高興找到了妥協方案，球迷已經忍受了超過12個月的痛苦，如他們沒有機會看到愛隊參加今季最重要的比賽是不對的。」

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