車路士周三在英超主場迎戰阿仙奴，上半場因佐真奴費路「派膠」而失守，形勢佔優的車路士下半場有基斯甸普列錫食「詐糊」，葛特蘇馬及基奧特在補時則接連中楣，最終車路士以0:1飲恨，未能升上積分榜第三位，錯失鞏固英超前四的機會。阿仙奴自2011年10月以來首次在史丹福橋進行的聯賽戰勝車路士，結束對該隊客場八場不勝（2和6負），自2003/04球季以來首次雙殺車仔，並保持出線來季歐戰的希望。

冀能盡快確定前四的車路士，今場開賽11分鐘有夏維斯單刀殺入禁區射門高出。5分鐘後，意大利中場佐真奴回傳失誤，門將阿列沙巴拿加雖然追回龍門並瞓身將球撲出，但奧巴美揚得球後傳交伊美路維，後者在小禁區前輕鬆射入空門，為阿仙奴一箭定江山。

落敗的車路士目前36戰得34分仍然位處聯賽榜第四位，落後第三的李斯特城2分，領先少賽一場的韋斯咸6分及少賽兩場的利物浦7分，假如利物浦在未來兩場作客曼聯及對已降班的西布朗的比賽順利報捷，在尚餘兩輪比賽下便只落後車仔1分，英超前四將更添變數。阿仙奴以55分排第八，落後少賽一場排第七位的熱刺1分，

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