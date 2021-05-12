變種病毒流入香港社區，擴散風險仍未除，今起一連4天的國家盃場地單車賽有來自17個國家約200名海外代表（車手加隨行團隊）在將軍澳香港單車館比賽，難免令人擔憂，不過，香港單車總會行政總監黃志如（Alex）派定心丸，認為在嚴密的「隔離泡泡」(bubble) ，包括每2天1檢、入住單人房、專車接送及閉門作賽，有信心國家盃可順利進行。

「我們與政府談整個bubble計劃時，其間已經歷不同階段，比賽期間若香港社會出現疫情變化，我們都能控制到海外隊伍不會跟社區有交叉接觸；在預料範圍之內的，都在我們掌握內，整個團隊都有信心可辦好國家盃。」Alex計算過，以今仗最早到香港的外國車隊，到港日是周日，到他們賽完四天比賽及離港前，總共要接受六次病毒檢測（見附表），他說：「我們以檢測的頻密性去克服危機及隱藏病毒的感染者。」

「隔離泡泡」除運動員（包括港隊代表）每2天1檢外，他們所到的地方只有三個，包括機場、酒店及單車館，三餐都在各人的單人房內進食，在專車點到點接送下，不會跟bubble以外的人接觸，Alex預計bubble內除200多位海外隊伍、港隊代表外，還有約百多名工作人員，每位到場採訪的記者亦要通過一次48小時內的病毒檢測，不能直接跟車手做訪問，屆時有工作人員代為發問。

Alex認為今次國家盃部份防疫措施，或會跟東京奧運類同，參賽車手們可以在香港實習一次，對一班準東奧代表是難得的機會。

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