自從今年二月起，佐敦軒達臣就因傷未有再為利物浦上陣，據報這名紅軍隊長曾希望趕及季尾復出，以備戰今夏歐國盃。然而利物浦領隊高普周三在雙紅會賽前記者會上證實，軒達臣今季將不會復出，但仍有望趕及出戰歐國盃。

今季利物浦傷兵眾多，中堅華基爾雲迪積克已肯定不會參加今夏歐國盃後，高普又談到隊長軒達臣的情況：「顯然軒達臣的傷勢與VVD是完全不同的情況，他現時沒有出戰，甚至還未跟我們一起操練，所以最後將會是修夫基與軒達臣的決定。」

「但我認為他有機會，很不幸不是為我們，而戰為英格蘭出戰。可以下周會看到他與我們操練，但要他為我們上陣還有一段長時間，但隨後他將會完全康復，這與其他英格蘭球員不同，他完全得到休息。」

「這對於每名領隊來說都是十分困難，因為任何受傷都會提早收咧，就算只是一個不嚴重的受傷，而且歐國盃決賽周臨近，受傷亦可能威脅到球員參賽的可能。如一切按照計劃進行，軒達臣在休戰後將可以在歐國盃的熱身賽復出，他不是已沒有機會。」

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