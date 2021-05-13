香港長跑天后姚潔貞終於出發了，她將於下周日（16日）出戰意大利米蘭馬拉松賽，期望挑戰東京奧運女子馬拉松的參賽標準2小時29分30秒，如無意外，意大利這站是她衝東奧最後一擊，若成功，將可第二次取得奧運入場券。

姚潔貞昨晚跟日籍長跑教練川尾愼悅起程到米蘭比賽，潔貞有丈夫陳家豪及女兒瑤瑤送機，其實米蘭大會在一星期前才接受潔貞比賽，她坦言這星期因很多不明朗因素而失眠：「我原本是計劃到哥本哈根比賽，三星期前才知道比賽通知，田總一直幫我找適合的比賽，在各方努力下，一星期前得到米蘭接納我參賽，但未知是否要到場後隔離等等，令我擔心到失眠，幸好現在一切明朗化，周日會盡力去比。」

米蘭今次比賽只接受特邀選手參加，男、女子組共120人， 上屆里奧代表的姚潔貞有幸獲邀，目標一定是東奧標，她續稱：「東奧組委維持女子馬拉松參賽人數為80人，現在已有85人合資格，所以我不可以再靠世界排名，達奧運標是唯一入選途徑，我會全力以赴。」

潔貞今次爭東奧席位一波多折，世界田聯的東奧達標賽於去年12月1日重啟，截標日是本月31號，期間潔貞計劃參加三個全馬賽，包括澳門、廣州及台北，可惜全部以疫情為由，不接受海外選手，哥本哈根站則因疫情取消。

已打了兩針復必泰（BioNTech）的潔貞曾於2019年7月澳洲黃金海岸跑出2小時36分11秒的港績，只可惜當時她以第六名完成比賽，只差一位跟東奧入場券擦身而過。

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