政府購下東京奧運轉播權，交由五間本地電視台，包括無綫電視、ViuTV、奇妙電視、有線電視及Now TV免費直播，電訊盈科媒體收費電視業務總監蔡煒健今午出席歐國盃記者會時表示將設三條頻道播奧運，包括計劃設香港運動員頻道，並播冷門項目，而收費台播奧運望收支平衡。

政府周二公佈購入東京運轉播權，由交本地五間免費及收費電視台免費直播，而蔡煒健今午謂，其實只較公眾早點知道政府購入轉播權，並交各電視直播的消息。他說：「政府購入後是有問我們會否播奧運，我們表態支持，今次播奧運賺錢機會不大，免費頻道會有優勢，希望Now TV今次播奧運可以做到收支平衡。」

蔡煒健表示Now TV直播奧運時數比免費電視播多一些，希望令到觀眾可以看到不同項：「香港隊運動員及熱門頻道必然會有直播，可能設立一條屬於香港運動員奧運專屬頻道，以支持本地運動員。轉播細節有待與政府及其他電視台商討，並利用本身專業評述員評述賽事，播映上與Viu TV有合作。」蔡謂，暫未定今次播映奧運的製作費，初步將計劃派採訪隊到日本。

此外，迪士尼決定今年第四季關閉可在Now TV看到的多條Fox Sports頻道，蔡煒健稱，今次屬停止整個亞洲區Fox Sports，而Now TV希望可延續部份賽事，如F1等，現正等版權持有人商討，如續播將盡量設有廣東話評述。

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