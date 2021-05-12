德國盃決賽周四在柏林奧運球場舉行，RB萊比錫惡鬥多蒙特。由於兩隊都是踢法主動的球隊，而德盃近季決賽入球多，今役宜捧入球中位數[2.5球]的入球「大」。另外，多蒙特對賽往績稍勝萊比錫，因此，可補不用讓波的多蒙特平手盤及「總入球」開[5球]。（球賽編號：星期四24；有線661台明日2:45am直播）

多蒙特鋒力德甲第二強

RB萊比錫目前在德甲排次席，不過球隊近況一般，近7場只得2勝2和3負，上輪以2:3不敵多蒙特。今仗萊比錫續缺中場蘇保斯拉爾及拿沙沙馬迪錫，不過前鋒阿歷山大索洛夫則料會復任正選，配合主力如科斯貝治及丹尼爾奧莫等，球隊攻力不俗。聯賽4哥多蒙特目前已共攻入69球，是聯賽攻力第二佳球隊。今役「蜜鋒兵團」雖有門將馬雲希斯因傷缺陣，但上場停賽的祖迪比寜咸可以候命，而球隊一眾攻擊主力均可上陣，絕對有力射破萊比錫大門。

值得留意的是，多蒙特兩名年輕鋒將艾寧夏蘭特及查頓辛祖近季對萊比錫都有入球，夏蘭特近3場鬥萊比錫入4球，而辛祖近4場鬥萊比錫亦有4球進賬。另外，多蒙特近6次鬥萊比錫共獲5勝1和，近4屆德盃決賽的總入球又都在3球或以上（見附表1），因此，今役多蒙特平手盤加入球「大」可捧。

喜歡扒冷的朋友，則可以考慮是役開[5球]，因為多蒙特近6次鬥萊比錫就有2場開[5球]，而且多蒙特今季於本土六場盃賽中，亦有3場開[5球]（見附表2），今役[5球]有7.5倍，可取。

文：數人

賽制：若在90分鐘內打成平手需加時，如加時再和則互射12碼決勝。

熱選 RB萊比錫大[2.5]（1.6）、多蒙特（平）

冷推 RB萊比錫[5球]（7.5）

德盃近屆決賽入球多（附表1）

球季 戰果（半場） 入球大細（中位數為2.5球）

19/20 拜仁慕尼黑勝利華古遜4:2(2:0) 大

18/19 拜仁慕尼黑勝RB萊比錫3:0(1:0) 大

17/18 法蘭克福勝拜仁慕尼黑3:1(1:0) 大

16/17 多蒙特勝法蘭克福2:1(1:1) 大

多蒙特今季本土盃賽利[5球]（附表2）

日期 賽事 戰果（半場） 總入球

01/05/2021 德盃 主勝基爾5:0(5:0) 5球

02/03/2021 德盃 客勝慕遜加柏1:0(0:0) 1球

02/02/2021 德盃 主和柏達邦2:2(2:0) 4球

22/12/2020 德盃 客勝布倫瑞克2:0(1:0) 2球

30/09/2020 德超盃 客負拜仁慕尼黑2:3(1:2) 5球

14/09/2020 德盃 客勝杜伊斯堡5:0(3:0) 5球

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澳職：墨城大勇「半大」直捧

澳職榜首墨爾本城越戰越勇，目前在榜首已有九分優勢，周四在聯賽迎戰主要爭標對手的阿德萊德聯一定不會放軟手腳。不過，由於阿聯亦有一定實力與入球能力，而且墨城今季主場又經常半場已開「大」，信數據的話今役可追中位數[1.5球]的「半大」。（球賽編號：星期四1；今日5:05pm開賽）

墨城近7場5勝2和，目前以20戰得41分領導群雄，領先第2至5位的球隊9分（未計周三戰果），周四聯賽只要擊敗到訪的第三位球隊阿德萊德聯，榜首位置就會更穩固，戰意毋庸置疑。墨城今役主力如射手占美麥卡倫、格力洛尼及干拿麥卡菲等均可候命，入波不成問題。

阿聯目前以20戰得32分排第3位，為免進一步被墨城放甩，今役亦會全力爭勝，不過，阿聯近4場只得3和1負，今季聯賽作客成績又不佳，似乎推墨城勝出較「半大」更穩陣。不過，原來阿聯近仗鬥墨城一點也不失禮，近6次交手共獲3勝2和1負，且阿聯今役有前鋒哈辛托尼刑滿復出，有力與墨城一戰。由於墨城今役單W太熱又沒有太多大勝把握，不如信數據取半場開「大」，皆因墨城今季9場聯賽主場有7場半場已開「大」（見附表），相信今役亦不例外。

半場大細

星期四1 墨爾本城大[1.5]（1.87）

墨城今季聯賽主場常半「大」

日期 戰果（半場） 半場大細（中位數為1.5球）

09/05/2021 勝布里斯班獅吼3:2(2:2) 大

29/04/2021 勝紐卡素噴射機3:1(1:0) 細

17/04/2021 勝墨爾本勝利7:0(2:0) 大

26/03/2021 勝西悉尼流浪者4:1(1:1) 大

22/03/2021 勝中岸水手2:0(1:0) 細

12/03/2021 勝FC麥克阿瑟3:0(3:0) 大

23/02/2021 勝FC悉尼3:2(2:0) 大

31/01/2021 負珀斯光輝1:3(1:2) 大

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西甲：皇馬爭冠[客/客]可取

皇家馬德里要力保衞冕希望，周四西甲鬥CF格蘭維納時就算作客亦料會採取主動，對手格蘭納達近況一般又未能「夫添」，加上近季與皇馬交手又常半、全場皆落敗，因此，今役宜取皇馬開[客/客]。（球賽編號：星期四27；now632台明日4:00am直播）

未計周三戰果，皇家馬德里目前以35戰得75分排第3，落後榜首馬德里體育會兩分，亦少第2位的巴塞隆拿1分但少踢1場，為保爭標機會，今訪CF格蘭納達時必拚。皇馬後防傷兵多，沙治奧拉莫斯、華拉尼及費蘭特文迪皆缺陣，但中前場人腳夠，賓施馬、夏薩特及卻奧斯等全可候命，實力仍強。反觀格蘭納達，近11場3勝8負，今役除續有前鋒蘇爾達杜停賽外，後衞卡路士尼華及中場路爾斯米拿等都因傷缺陣，加上球隊近6場鬥皇馬有5次半、全場皆輸（見附表），今役要捧皇馬[客/客]。

至於目前排尾四的華拉度列，周四主場迎戰維拉利爾時當然要搶分護級。雖然華拉度列近9輪不勝，但當有中六場都是和波，且維拉利爾近6場亦只得2勝1和3負，今役又陣容不整，後衞馬里奧加斯柏及門將魯利坐波監，後衞祖安科夫及中前場卓禾斯等都因傷未能候命，加上華拉度列近5次迎戰維拉利爾有4次不敗，獲2勝2和1負，今役華拉度列受讓X球/[+1]，一於博下盤/「主勝」。（球賽編號：星期四20；now632台明日1:00am開賽）

混合

星期四（待定） 華拉度列（下）/勝[+1]（X）x

星期四（待定） 皇家馬德里[客/客]（x） 2x1

今輪西甲數字密碼

4 華拉度列近5場有4場不敗

4 華拉度列近5次迎戰維拉利爾有4次不敗，共獲2勝2和1負

4 皇家馬德里近5場聯賽仗中有4場是半、全場皆勝

5 皇家馬德里近6次與CF格蘭納達交手全勝兼有5次半、全場皆勝

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