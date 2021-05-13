周二由於曼聯於主場1:2不敵李斯特城，令曼城成功提前三輪捧走英超冠軍。據英國傳媒每日郵報稱，在得知球隊成功封王後，曼城眾將以及工作人員在當地時間周二晚上前往曼城足球學院慶祝，不過領隊哥迪奧拿在周三未有給予球員一日假期，而是在派對結束後數個小時後就要求球員繼續按計劃操練，可見哥帥未有看輕周五作客紐卡素一仗。

報道指，本來周二晚上曼城全隊在足球學院當中舉行了一個小型的聚會，並且在英國知名音樂人DJ Weiss下進行了慶祝。雖然舉行了一個晚上的派對，惟哥帥未有選擇在周三放假一天，反而在派對結束後數個小時就要求曼城眾將按照原定計劃操練，為周五對陣紐卡素一仗做準備。

藍月在剩餘最後三輪的對手為紐卡素、白禮頓以及愛華頓，球隊在煞科戰對陣愛華頓一仗的賽後，就可以在1萬名球迷面對捧起英超冠軍獎盃，有指這次將會由隊長費蘭甸奴及即將離隊的阿古路一起捧起英超冠軍。雖然藍月已經提早在英超封王，不過在5月29日仍然有一場歐聯決賽，因此哥帥目前的任務是保持球員的比賽狀態，同時不讓球員在最後三輪賽事中過於疲累。

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