四次奪得世界賽冠軍的澳洲懸崖跳水運動員Rhiannan Iffland，成為世上第一個由移動中嘅熱氣球跳水嘅運動員。曾經試過跳直升機、建築物和橋樑嘅佢，早前喺澳洲新南威爾士嘅Lostock水壩清晨坐熱氣球升空。企喺熱氣球籃外平台上嘅Rhiannan，去到預定地點後由18米高度一躍而下完成今次跳水，成為第一個嘗試咁樣跳水嘅人類。
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