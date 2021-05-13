距離東京奧運開幕雖然尚餘超過兩個月的時間，不過由於近期日本的疫情未有放緩的趨勢，令到有不少民眾也認為不應該讓東奧如期舉行。周三國際奧委會（IOC）的發言人馬克亞當斯召開線上記者會時，竟然在尾段有反東奧的激動份子假扮成記者亂入，對着爆粗並且鏡頭高舉反東奧的標語，令記者會需要立即中斷。

最近日本的疫情確診個案每日都在增加，目前東京的緊急狀態已延長至5月底，而IOC主席巴赫亦推遲了在5月對日本的訪問。不過周三亞當斯就在記者會上再向外界派定心丸：「我們從未討論過任何終止或是延期的事情，一連串的測試活動及防疫手冊應該使日本人民相信，可以用非常安全的方式舉辦東奧。」

不過在記者會進行到尾聲時，亞當斯就揀選了一名網絡媒體的男性記者進行發問，當直播切換到記者的鏡頭時，該名戴着帽的男記者突然舉行一塊印有五個交叉（象徵反對奧運）的橫幅，並寫上「NO OLYMPICS in TOKYO（不要在東京舉辦奧運）」，隨後該名男子更表示：「不要在任何地方舉辦奧運，F**K奧運，我們不想要奧運，不要在洛杉磯舉辦奧運，也不要在東京舉辦。」

隨後IOC的媒體小組已經將該名男子出現的片段刪除，不過亞當斯就表示主席巴赫並未有加入這次的視像會議當中：「很抱歉，讓你失望的是今天出席記者會的是我，而不是主席，不過我已經習慣了。」隨後有傳媒指出，這名示威者是以曾在雅虎工作為由，因而申請到IOC線上採訪資格，而實際上他是來自一個名為「NOlympics LA」的反洛杉磯奧運的組織，他們提出的目標是阻止2028年奧運在洛杉磯舉辦，另外他們又表示要求爭取東京奧運取消，然後讓日本將這些奧運資金投放在公共衞生及服務領域上。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波