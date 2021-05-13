周三NBA常規賽，鷹隊靠着T楊格（Trae Young）轟入33分，協助球隊以120:116力克巫師，連續第二場擊敗巫師後穩奪東岸前六名，球隊自2017年後首度闖入NBA季後賽。同日由於塞爾特人作客以94:102不敵騎士，就間接幫助了紐約人自12/13球季以來首次打入季後賽。

今場鷹隊在第三節尾段仍落後巫師最多13分，不過第四節逐漸收窄距離，並且靠哥連斯在最後24.8秒的三分球反超前117:116，最終鷹隊在五人得分上雙下以4分之差擊敗巫師，賽後以39勝31敗排在東岸第4，提早鎖定季後賽的入場券。

鷹隊主將T楊格賽後更在Twitter表示：「這實在是等了太久，季後賽終於來了！」自從接手鷹隊之後，帶領球隊一路殺上東岸前5位的教練麥美倫（Nate McMillan）賽後亦表示：「這就是為什麼我來要這裏，就是希望幫助這支球隊到達另一個等級，我很高興可以成為球隊中的一份子。」

另邊廂由於塞爾特人作客不敵騎士的關係，周二未有比賽的紐約人同樣可以鎖定東岸前6的位置，自2013年後再度闖入季後賽。雖然目前紐約人與熱火的戰績相同，而且只落後鷹隊0.5場勝差，故3支球隊的最終排名預計要鬥到常規賽最後一日才見分曉。不過在肯定了球隊取得季後賽門票後，紐約人主將蘭度爾（Julius Randle）就在Twitter上展望季後賽：「完成了清單上的其中一項目標，不過旅程仍然未結束。」

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