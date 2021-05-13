港府日前宣佈購入東京奧運予本地電視台免費轉播或直播，資深體育評述員馬啟仁（Keyman）認為此舉有助帶來良性競爭，「得益的是香港觀眾」，另外據報無綫電視（TVB）前體育科節目監製李漢源受邀協調五台直播事宜。

港府斥資購入東奧電視轉播權，供TVB、ViuTV、奇妙電視、有線電視及nowTV免費轉播或直播賽事。有別於過往由單一電視台覓得轉播權，今次做法史無前例。近三屆奧運轉播權費用動輒上億港元，上屆里奧TVB更斥1.6億港元入手轉播權，總支出高達三億元，終於勁蝕收場。馬啟仁指過往電視台將大量資金投放在轉播費上，加上獨家直播下減少競爭，難免影響節目質素，如今電視台能專注在製作節目之上，期望帶來良性競爭，「得益的是香港觀眾」。五台聯播下，體育評述員或供不應求，馬啟仁認為奧運賽期較短，本地能夠勝任旁述奧運的專家甚多，加上五個電視台實際上只由三間廣播機構持有，暫時未見「搶人」情況。

另外據報道指，政府邀得TVB前體育科節目監製李漢源作統籌，冀以他九屆奧運直播的經驗協助五台。李漢源在訪問中坦言，以往奧運直播籌備時間長達一兩年，惟如今距離奧運開幕僅得兩個多月，情況趕急，又透露政府希望每家電視台盡量播放港將賽事，包括單車、游泳、體操、劍擊、空手道和乒乓球等多個熱門項目，協調播放同時上演的各個比賽。雖然今屆有港府入標，但李漢源稱五台需要派攝製人員赴日、租用衞星、再加上聘請旁述及節目製作等開支，估計每間電視台仍要負擔數千萬元製作費，有機會蝕本收場。

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