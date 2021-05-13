馬德里體育會周三在主場以2:1擊敗皇家蘇斯達，在西甲榜首領先4分，爭取聯賽冠軍繼續佔有主導權。賽後，各項賽事第500場為馬體會披甲的佐治高基表示要感謝球迷支持。

開賽16分鐘，馬高斯洛蘭迪將球送入禁區，恩歷克卡拉斯高成功破網為馬體會射成1:0。到了28分鐘，蘇亞雷斯交出助攻，安祖哥利亞在禁區內射成2:0。皇家蘇斯達戰至80分鐘有樸圖近射柱，3分鐘後，梅基蘭斯開出左路角球，蘇比迪亞近門射入為皇蘇追成1:2，但始終未能扭轉敗局。

全取3分的馬體會現時36戰得80分續居西甲榜首，領先第二位的巴塞隆拿4分，少賽一場的皇家馬德里以75分排第三，後者將於周四作客CF格蘭納達。馬體會隊長高基賽後說︰「感謝所有在球場外以及來不到的球迷，當我們在最後10分鐘需要他們支持的時候，我們可以聽到他們的聲音，我們非常感激。」

高基又指︰「還有兩場比賽，很多事情可以發生。今日我們有一場決賽，我們贏了，而我們在周日有另一場決賽，我們亦將努力爭勝。」馬體會的最後兩場比賽是主場對奧沙辛拿及作客華拉度列。

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