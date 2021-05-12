祖雲達斯周三在門將保方勇救12碼而力阻薩斯索羅先開紀錄之下，作客以3:1輕取主隊而保持爭奪意甲前四的希望，而為球隊射成2:0的基斯坦奴朗拿度（C朗）以及射入奠勝第三球的保羅戴巴拿，均達到效力祖記以來各項賽事的第100球里程碑。

已宣佈會在今季後離隊的老將保方，兩度效力祖雲達斯共贏得10次意甲冠軍，周三是他第657次在意甲上陣，儘管只是今季第七次在聯賽正選把關，但薩斯索羅15分鐘由拉斯柏度尼博得12碼後，杜文尼高貝拉迪主射卻被保方成功撲出，已屆43歲零104日的保方亦成為了意甲史上，成功勇救12碼的最年長門將。

大難不死的祖雲達斯於28分鐘打開紀錄，拉比奧特接應費達歷高基艾沙傳送後遠射中柱彈入，助球隊領先1:0。完半場前，C朗接應拉比奧特頭槌傳送後，推入禁區為祖記射成2:0。半場落後兩球的薩斯索羅，於59分鐘由拉斯柏度尼追回一球，惟祖記於66分鐘再入一球，由古路施夫斯基助攻予戴巴拿射成3:1奠勝。

周三意甲戰果

卡利亞里 0:0 費倫天拿

拖連奴 0:7 AC米蘭

薩斯索羅 1:3 祖雲達斯

阿特蘭大 2:0 賓尼雲圖

博洛尼亞 0:2 熱拿亞

國際米蘭 3:1 羅馬

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