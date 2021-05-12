祖雲達斯周三在門將保方勇救12碼而力阻薩斯索羅先開紀錄之下，作客以3:1輕取主隊而保持爭奪意甲前四的希望，而為球隊射成2:0的基斯坦奴朗拿度（C朗）以及射入奠勝第三球的保羅戴巴拿，均達到效力祖記以來各項賽事的第100球里程碑。
已宣佈會在今季後離隊的老將保方，兩度效力祖雲達斯共贏得10次意甲冠軍，周三是他第657次在意甲上陣，儘管只是今季第七次在聯賽正選把關，但薩斯索羅15分鐘由拉斯柏度尼博得12碼後，杜文尼高貝拉迪主射卻被保方成功撲出，已屆43歲零104日的保方亦成為了意甲史上，成功勇救12碼的最年長門將。
大難不死的祖雲達斯於28分鐘打開紀錄，拉比奧特接應費達歷高基艾沙傳送後遠射中柱彈入，助球隊領先1:0。完半場前，C朗接應拉比奧特頭槌傳送後，推入禁區為祖記射成2:0。半場落後兩球的薩斯索羅，於59分鐘由拉斯柏度尼追回一球，惟祖記於66分鐘再入一球，由古路施夫斯基助攻予戴巴拿射成3:1奠勝。
周三意甲戰果
卡利亞里 0:0 費倫天拿
拖連奴 0:7 AC米蘭
薩斯索羅 1:3 祖雲達斯
阿特蘭大 2:0 賓尼雲圖
博洛尼亞 0:2 熱拿亞
國際米蘭 3:1 羅馬
-----------------------------
想財富增值 就真係要眉精眼企
想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！
利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。
推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)
須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：1328/2020
查詢及投訴熱線：3199 1199
-----------------------------
-----------------------------
蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：
-----------------------------
《體蘋果》陪你睇波講波