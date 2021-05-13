周六將於英格蘭足總盃決賽對李斯特城的車路士，周三在英超主場以0:1不敵阿仙奴，領隊杜曹賽後坦承自己今場輪換了七名球員可能太多，要為球隊落敗負責。

車路士上周末對曼城之役，杜曹已就車路士在歐聯4強次回擊敗皇家馬德里的正選陣容作出了五個調動，周三對阿仙奴杜曹則只保留了上場的四名正選，他承認這有可能是輪換得太多。

杜曹賽後表示︰「我們有三日時間，我們走勢很好。今日我方陣容的選擇不是太好，所以這是我的責任。常然我們是不夠運，但我們今日做了一切會輸球的事情。」他不諱言︰「我對我的陣容不滿意，事後才說很容易。調動太多，我不應該這樣做。」

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波