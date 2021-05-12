冠軍獎盃得來不易，荷甲班霸阿積士竟選擇把它燒毀？周三阿積士在官網及社交網站發佈一段片段，只見他們將今屆荷甲冠軍碟用火燒融，轉換成4.2萬顆迷你星星送給球迷。

從片段中所見，阿積士足球總監奧華馬斯將冠軍碟拿去火燒，片段中阿積士球員杜辛泰迪治、賴恩格雲貝治、利辛度馬天尼斯等亦有現身，一同見證冠軍銀碟融化後，製作成一顆顆的銀色星星，到最後由奧華馬斯拿走，準備送到每名阿積士球迷手中。據報從周三開始，每位阿積士的季票持有人將會獲贈一顆星星，預計將會有4.2萬名阿積士球迷，會收到這份特別的禮物。

阿積士總經理雲達沙在官網表示：「今季，我們不得不在沒有球迷之下比賽，至少他們不在坐在看台上。不過，我們每周仍感覺到他們的支持，不論在前往球場的路上、社交網站等。以前我們常說冠軍是你們的，我們在表達是為球迷而戰，而分享獎盃就是最好的證明。經過動蕩的一年後，我們將確保球迷感受到他們是冠軍的一部分。」

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