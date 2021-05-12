上周因球迷抗議闖入奧脫福球場的英超雙紅會，延期後於周四上演。曼聯主場迎戰利物浦，亦是紅魔5日3賽的最後一戰，面對死對頭相信不會如周二般「厚待」李斯特城，今場勢必出力打沉紅軍進軍歐聯的目標，受讓平/半撐曼聯下盤。（球賽編號：星期四25；now611及621台明日3:15am直播）

曼聯在周日作客反勝阿士東維拉，周二馬上又有比賽，結果主帥蘇斯克查作出10個正選調動下，以1:2落敗，亦因而造就曼城提早封王。紅魔在上仗賽前剛確定前四席位，阻止藍月奪冠顯然已不是紅魔主要目標，寧讓大部份主力休息，聚焦歐霸盃決賽。再者李城能夠搶分進一步接近取得歐聯入場券，亦意味今仗對手利物浦衝上前四的機會減低，如曼聯在今仗能夠贏波，紅軍前四將更加渺茫。

毋須保留勢強陣

曼聯在上仗全場僅得四次攻門，建功者格連活特表現出色，但身後缺乏支援下始終難有作為。今仗之後曼聯到下周三才再有比賽，蘇斯克查毋須作出太大保留，上場被列為後備的拉舒福特、般奴費南迪斯、近況甚佳的卡雲尼以及保羅普巴等皆可望復任正選，進攻火力將大幅提升。

利物浦近期雖有改善，連續六場不敗，惟穩定性始終不足，上月便曾接連在先開紀錄情況下遭列斯聯與紐卡素逼和失分。紅軍幾乎整季都受後防傷兵問題困擾，最近要由年輕守將里斯威廉斯與尼達利菲臘斯扼守中路。鋒線火力亦不足，穆罕默德沙拿在數字上交足功課在今季英超貢獻了20球，但沙迪奧文尼及羅拔圖法明奴至今入球數字仍未達雙位數。

利物浦自13/14球季後便未曾在奧脫福球場全取三分而回；曼聯今場陣容可望會有更多一線主力，力足攻破紅軍大門，今場可被看高一線。

文：何西