香港賽艇隊早前出戰亞洲及大洋洲區（亞大區）奧運資格賽，其中年僅22歲的女將洪詠甄在單人雙槳艇以第七位的總成績取得項目中最後一張奧運入場券，成功趕上東奧列車為港出征。

港隊今月五至七號於日本參加亞大區奧運資格賽，與來自18個國家及地區選手競逐4個項目的最後16張東奧入場券。受強風影響，首日賽事取消，令準決賽與決賽需要同日進行。不過，港將洪詠甄仍有超水準發揮，於女子單人雙槳艇決賽 B 以首名衝線，總成績排第七位取得最後一張奧運入場券。現年22歲的洪詠甄2017年開始做全職運動員，曾代表香港出戰2018年亞運及U23賽艇世錦賽，在2019伙拍隊友於海岸賽艇世錦賽四人雙槳有舵艇項目奪金而回，被視為大師姐李嘉文退役後，最有潛力接捧的賽艇新星。

港隊總教練白勵指洪詠甄作為輕量級賽艇選手越級挑戰公開級，對她仍能夠脫穎而出感滿意。戰罷資格賽後，一眾港將八號已返回香港，並在酒店進行21日的隔離至28號。隔離期間，眾將仍每日進行視像訓練保持狀態，專心備戰東奧。截止今日，港隊暫在游泳、滑浪風帆、體操、單車、乒乓球、馬術、劍擊、空手道、帆船及賽艇等十個項目中手持35張奧運入場券。

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