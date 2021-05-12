曼城近年五奪英超冠軍，功臣離不開阿古路、史達寧及奇雲迪布尼等人，然而今季三人各有問題，合約季尾到期的阿古路被主帥哥迪奧拿棄用，史達寧入球率大幅下滑，下半季淪為後備，迪布尼季中一度受傷。哥帥就將戰術由以往重進攻改為防守，守將如魯賓戴亞斯、史東斯及祖奧簡斯路都有好表現，根度簡及菲爾科頓更成奪冠奇兵。

文：尊嘉

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1.戴亞斯雷霆救兵

季初曼城防線不穩，當中第2場聯賽遭李斯特城5度破門輸2:5，哥帥急以6,100萬鎊從賓菲加簽入魯賓戴亞斯，結果這名23歲葡萄牙中堅迅速成為防線重心，解圍次數屬隊內第1、觸球次數屬隊內第2外，傳球次數更排英超第一！定海神針的表現令人將他與前曼城隊長高柏尼比較，是曼城今季暫時成為英超失球最少球隊的頭號功臣，亦將是藍月未來10年的防線悍將。

2.史東斯鹹魚翻生

今季另一表現出色的守將不得不提鹹魚翻生的史東斯，這名26歲英格蘭中堅近年受傷患困擾狀態飄忽，然而自去年11月尾重返正選後，多次與戴亞斯組成的中堅組合力保不失，最終成功力壓拿樸迪成為曼城主力中堅，更因此獲得重新入選英格蘭的機會，大有機會參戰今夏歐國盃。

3.簡斯路左右開弓

曼城除一對中堅表現出色，左閘亦終找到最佳人選，事關藍月左路曾起用多名球員，包括班捷文文迪、辛真高，甚至已離隊的丹尼路雷斯、安祖利奴及戴爾夫等，都沒一個如今季祖奧簡斯路般能攻能守，特別是這名葡萄牙守衞傳球技術及腳下工夫上佳，進攻時被安排在中場發動攻勢，成為曼城額外校炮手，在英超傳球及觸球均排全隊第三，令曼城進攻更添火力。更重要是簡斯路能勝任右閘，下半季辛真高回勇，簡斯路可讓路移向右路頂替基爾獲加，表現一樣出色。

4.根度簡後上爆發

德國中場根度簡以往予人守強於攻的印象，然而季中曼城核心迪布尼受傷後，根度簡被哥帥安排推上前線，擔任球隊進攻核心，結果30歲的他不負所託大爆發，職業生涯入球數字首達雙位數，目前更以12個英超入球成為曼城首席射手，更當選英超1月及2月的每月最佳球員，是曼城季中連勝躍升榜首的頭號功臣。雖然在迪布尼復出後，根度簡在場上的位置移後，但他的進攻能力被徹底解放，已與迪布尼組成「雙核」，對手亦不敢再看輕他的入球能力。

5.幼獅科頓速上位

今季曼城一眾前鋒各有隱憂，阿古路即將33歲被棄用，另一前鋒加比爾捷西斯把握力弱的問題仍未解決，史達寧今季入球大幅下滑，由上季新高的20個英超入球急降至目前只入10球，季中更多場食白果，最終哥帥在下半季改用新秀菲爾科頓取代史達寧。結果這名20歲新星成功上位，至今各項賽事攻入14球，當中包括七個英超入球，在早前歐聯8強淘汰多蒙特的2回合都有入球，亦是曼城下半季獲好成績的奇兵。踢法十足前輩大衛施華的科頓被視為英格蘭未來球王，下季將是曼城衞冕的重要棋子。

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