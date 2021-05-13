美國女子球手莎蓮娜周二第1,000次在巡迴賽級別賽事上陣，可惜未能以勝利作結，這位老將以直落兩盤不敵阿根廷球手寶多露絲卡，於意大利公開賽次圈出局。

8號種籽莎蓮娜今場面對世界排名僅45位的寶多露絲卡明顯不在狀態，分別以7:6和7:5直落兩盤被年輕15年的寶多露絲卡淘汰出局，以一場敗仗結束她職業生涯第1,000場巡迴賽。

細威賽後表示，今場比賽打得相當吃力，希望能夠在月底舉行的法網開鑼之前做好調整：「今場是我今年第一場泥地賽，感覺非常吃力，我知道我仍可以打得更好。我希望在法網之前能夠多打幾場比賽，然後跟我的教練團看看如何調整。」

另一場女單賽事，衞冕的羅馬尼亞球手哈蕾普硬撼德國的姬芭，哈蕾普在首盤佔盡優勢下先贏一盤6:1。不過到第二盤雙方打至局數3:3時，哈蕾普因為左腳受傷被迫退賽，賽後證實小腿肌肉撕裂，暫時未知她能否趕及在法網復出。

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