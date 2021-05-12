2月尾1:0小勝阿仙奴之後，曼城當時締造各項賽事18連勝，賽後主帥哥迪奧拿對於球隊在「疫市」下反而連勝不停感到驚訝，「當所有球隊都在失分時，我們卻連續保持兩個月高水平的表現，實在令人驚訝。」今季藍月順利封王，除自身因素外，亦受惠於競爭對手們集體不穩以及問題多多。

近兩季英超冠軍都是曼城與利物浦的「紅藍大戰」，衞冕利物浦其實一度在13至16周站穩榜首，不過自從1月尾晏菲路堡壘被般尼攻破，2月開始8場聯賽6場吞敗後，紅軍就跌出爭冠行列。歸根究柢，傷兵太多是絕對主因，1季用超過20對中堅組合的球隊沒有可能是爭冠熱門。同時，領隊高普在戰術上未見變化，「埃及文明」狀態亦與高峯相距甚遠亦是死因之一。

對比季中換帥的車路士、季中自由落體式下滑的熱刺，以及從未有機會加入爭冠行列的阿仙奴，曾於18至19周短暫上榜首的曼聯一度是最有力挑戰冠軍寶座的對手。紅魔面對曼城2循環1勝1和，但死因恐怕就是錯過幾場本應輕鬆全取三分的比賽，主場1:2不敵降班膽錫菲聯最令魔迷「嘔血」，此後補時五分鐘被愛華頓逼和，打和西布朗及水晶宮都是「傑作」，這種起伏不定在蘇斯克查手下已成為常態。

有趣的是，翻查數據，其實雙紅的衰敗都是起源於一場狂數。去年年尾利物浦作客7:0狂數水晶宮，但此後的14場聯賽就只贏3場；曼聯2月初主場狂數修咸頓9:0之後，當時得球更一舉拋離榜首曼城七球，但此後5場聯賽得1勝4和，儘管第28周作客2:0清脆擊敗曼城，但落後幅度已經由3分變成14分。「凡事太盡，緣份勢必早盡」不是沒有道理。

文：亨少