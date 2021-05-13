今季英超前四競爭激烈，除了已提早封王的曼城以及穩奪前四的曼聯外，目前仍然有六支球隊有機會取得餘下兩個可以出線來季歐聯的席位，包括第三至七位的李斯特城、車路士、韋斯咸、利物浦、熱刺以及第九位的愛華頓，而隨着第四位的車路士周三在主場意外被阿仙奴以1:0擊敗，最後哪兩隊能以前四完成更加難以預料。

仍有機會爭逐英超前四球隊餘下賽程︰

（3）李斯特城

18/05 客對車路士

23/05 主對熱刺

（4）車路士

18/05 主對李斯特城

23/05 客對阿士東維拉

（5）韋斯咸

15/05 客對白禮頓

19/05 客對西布朗

23/05 主對修咸頓

（6）利物浦

13/05 客對曼聯

16/05 客對西布朗

19/05 客對般尼

23/05 主對水晶宮

（7）熱刺

16/05 主對狼隊

19/05 主對阿士東維拉

23/05 客對李斯特城

（9）愛華頓

13/05 客對阿士東維拉

16/05 主對錫菲聯

19/05 主對狼隊

23/05 客對曼城

註︰（）內為現時英超積分榜排名

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