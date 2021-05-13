闊別比賽足足一年零兩個月的「女車神」李慧詩，昨日（12號）剛滿34歲生日，今日聯同師妹李海恩及楊礎搖亮相將軍澳香港單車館的首屆國家盃場地單車賽，各人在「隔離泡泡」及閉門下安全完成首天比賽，明日將出戰主項的女子爭先賽，希望爭取首冠作為送給自己的生日禮物。

一連四日的國家盃場地單車賽在閉門下進行，在世界各地疫情未受控下，來港比賽的男、女將只有預期的一半約80人，香港派出三名女將出戰團體爭先賽，可惜其他外隊沒派人參加，只有香港隊自己鬥自己，在三人新賽制下，小師妹楊礎搖賽第一棒、李海恩第二棒、李慧詩守尾門的第三棒，結果以50秒029完成比賽；照計每個人的一圈時間，楊礎搖時間是20秒293，李海恩15秒107，而李慧詩是14秒629，是明日爭先賽一個難得的熱身。

明日焦點一定是女子爭先賽，共有來自八個國家或地區的12位車手參加，初賽的200米計時賽成為，雖然強敵如德國隊、英國隊、澳洲隊都沒有來港，但亦不乏「外國勢力」，日本今次強陣到港，在爭先賽有27歲的小林優香，她曾於2019年亞錦賽贏過李慧詩，亦將是日本東奧短途賽的必然人選，兩名同為28歲的美國選手也衝着李慧詩而來，瑪君特（Mandy Marquardt）是2019泛美錦標賽爭先賽銅牌，高比（Madalyn Godby）分別在2018及2020年加拿大米爾頓世界盃奪得凱林賽一金一銅。

明日除了李慧詩及李海恩的女子爭先賽外，還有杜棹熙及楊礎搖的男子及女子捕捉賽，以及羅子駿的男子1公里計時賽。

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