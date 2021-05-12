政壇不少，體壇也有，球壇不多，F1車壇則有二。從2014年F1改用V6 turbo油電混能引擎後，只有平治贏過總冠軍。悶就是悶，但也要承認：勁就是勁。

今屆第8屆剛完成4場比賽（暫時理論上還有19場），七屆全勝的平治本年一直在車手與車隊龍虎榜領先，從來沒有落後。反過來想想，那就是其他所有車隊已經連續「輸緊」第八年。咦？然後事情開始變得有趣。

連輸到第八年，有那位車隊領隊仍能保住飯碗呢？如果是球隊的話，最差可能連輸到第八場就要執包袱。各位觀眾！連輸到第八年仍有得撈的領隊是：大牛的Christian Horner（圖）及金牛的Franz Tost。有甚麼可能原因（我鬼知）？但我相信一是車隊念舊，二是重情，三是領隊能幹，四是相關內部利益集團權術高明等。據《Total Competition》一書，從軍事科學角度來看，一支F1軍隊要打勝仗（即是贏世界冠軍）必須具備三個要素：technical、financial與political。

那大牛連輸到第八年誰來問責？是負責「秘技」的天才CTO Adrian Newey及其工程設計師團隊？是看來負責「財技」的老闆 Dietrich Materschitz？是負責「人技」、分別負責車手與管理車隊的Helmut Marko及領隊Horner？是從前的威龍引擎？現在的本田？一直以來的二號車手？還是集體崩壞？

輸到第八年仍有得撈、還能說服老闆加碼投資擴張造引擎，那當然是叻人，因老闆覺得其可靠及可信。拭目以待。

丹尼爾 體育主持

周四見報