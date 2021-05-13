厄瓜多爾翼鋒，現年35歲的路爾斯華倫西亞周三於twitter之上宣佈自己將會退役，高掛球靴。過去華倫西亞最為球迷所熟悉必數效力曼聯的時間，當初他一度接過極具象徵性的7號球衣，但就被評為球會史上最冇星味的7號。不過華倫西亞可踢翼亦可踢閘，生涯後期與同樣轉型為閘位的艾舒利楊格被稱為「左楊右華」，亦成為一代球迷的回憶。

華倫西亞05年於西甲開始外流生涯，最初在維拉利爾未受重用，輾轉之下於06年以借用方式加盟韋根，2年後正式被買斷。不過，其在韋根的表現突出，得到曼聯領隊費格遜的注意，終在09年夏天以1,600萬鎊轉會費入「魔」。初加盟之時，華倫西亞穿上25號球衣，不過在奧雲離開後，12/13球季華倫西亞就接過這件極具代表性的號碼。

華倫西亞踢法非常實用，邊線用速度硬過對手然後落底傳中可說是看家本領，然而就因其不華麗的踢法，加上沉實的外表，所以被坊間形容為紅魔隊史上最缺乏星味的7號球員。最終，因為壓力太大之下，華倫西亞在13/14球季就決定回歸25號球衣。而當雲高爾接掌曼聯後，華倫西亞開始長期被安排出任右閘，並與同期同樣從翼鋒轉型為閘位的艾舒利楊格一樣站穩正選，合稱為「左楊右華」，成為一時佳話。

19年華倫西亞因傷病影響狀態，加上不受重用之下，毅然決定離開效力10年的曼聯，重返家鄉厄瓜多爾繼續生涯。此後他再轉投墨超球會克雷塔羅，最終於周三宣佈掛靴消息，在公開信中他表示自己沒有想過這一天如此快來臨，但他的身體已經不能再承受，文中亦特別提到加盟曼聯是上帝給他的機會，他永遠不會忘記在奧脫福經歷過的一切，每個入球、捧起過的冠軍，以及為他喝采的球迷。

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