周三NBA常規賽西岸爭奪前六席位的三支球隊同日登場，衞冕湖人主場出擊在缺少兩大球星勒邦占士（LeBron James）及安東尼戴維斯（Anthony Davis，AD）之下，驚險地以124:122險勝火箭。然而，同日現時分別位列第5及第6的拓荒者及小馬同樣贏出，令現時形勢未有改變，亦令湖人越來越接近附加賽。「紫金軍團」要成功晉身前六，就需要拓荒者或小馬其中一隊餘下兩仗全敗。

周三一戰曾有消息指占士將會復出，不過今仗只繼續坐在場邊為隊友打氣，連同AD一樣受傷缺陣。全場下來湖人一直佔優，然而最後一節尾段長逾3分鐘僅入一記罰球，被火箭從後反先。不過關鍵時間古斯馬（Kyle Kuzma）挺身而出，單打上籃成功助湖人反超，全場貢獻「雙雙」19分10籃板，加上球隊成功守住今仗攻入全場最高24分的奧利尼克（Kelly Olynyk）的最後一擊。最終湖人以2分之差險勝對手，以勝仗完成今季常規賽最後一場主場賽事。

然而，第5的拓荒者有後場雙槍尼拉特（Damian Lillard）及麥高倫（C.J. McCollum）發威合共攻入56分，以105:98擊退西岸一哥爵士，近10場贏足9場。同時，第6的小馬有當錫（Luka Doncic）攻入33分勇挫塘鵝，現時兩隊場差仍領先湖人一場，加上與湖人交手戰績同樣佔優，換句話說即使湖人最後兩戰同樣贏出，仍要寄望其中一隊未來兩戰全敗才可望取而代之，難度甚高。

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