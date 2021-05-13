AC米蘭周三在列比錫連中三元下，於意甲作客以7:0狂炒拖連奴，向來季重返歐聯再邁進一步。

AC米蘭自2014年後便未曾參與歐聯，但球隊在都靈以7球大炒拖連奴後，在積分榜排第三，與同日以2:0擊敗護級分子賓尼雲圖後排第二的阿特蘭大同是36戰得75分，拿玻里少2分排第四，同日以3:1擊敗薩斯索羅的祖雲達斯以72分排第五，來季歐聯席位之爭仍然緊湊。

今場比賽，AC米蘭於19分鐘由迪奧靴南迪斯遠射破網首開紀錄。1分鐘後，基斯爾頭槌攻門被拖連奴門將沙華托尼施利古撲出後，森姆卡斯迪利祖補射中柱。不過，AC米蘭於26分鐘將比數拉開。卡斯迪利祖在禁區內博得12碼，基斯爾操刀射入，AC米蘭領先2:0。卡拿比亞在136分鐘亦曾破網，但因越位在先，入球無效，完半場AC米蘭以2:0領前拖連奴。

AC米蘭在下半場繼續施壓，50分鐘拖連奴後防失誤，基斯爾得球後交出助攻，巴謙戴亞斯射成3:0。而在迪奧靴南迪斯梅二度將比數改寫成4:0後，列比錫於67分鐘將比數改寫為5:0，他更在12分鐘內演出帽子戲法，協助AC米蘭以7:0大勝拖連奴。

今次是AC米蘭自2001年5月對國際米蘭以來，首次在意甲客場射入至少六球，該隊今季在聯賽已在客場勝出15場，平了意甲單季最高紀錄。米蘭即將在周日主場迎戰卡利亞里，5月23日則會在煞科戰作客阿特蘭大。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波