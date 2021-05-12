季後賽將至，常規賽進入尾聲，疫情衍生的季後賽附加賽，今季繼續推行，並在當地時間5月18日至5月21日舉行。東西岸7至10名球隊爭餘下2席位，刺激性大增。一眾NBA球星如史堤芬居里（Stephen Curry）、韋斯卜克（Russell Westbrook），甚至錫安威廉臣（Zion Williamson）等，力爭最後機會搭上尾班車。但不少球員其實不同意設附加賽，相反球迷和聯盟則認為附加賽既刺激又緊張，甚至考慮永續附加賽。

聯盟認為附加賽賽制是成功是有原因，至周二比賽後，30支球隊中，有24支球隊已取得或仍要為參加季後賽和附加賽資格奮戰，形勢緊湊近年罕見，更成功阻止球隊提早「擺爛」以換取下季較高選秀順位。例如近年無緣角逐季後賽的公牛和帝王，數字上未絕望，仍有機會參加附加賽。2019年總冠軍速龍、又或擁有錫安的塘鵝，只要在剩下常規賽全勝，亦大有機會取代目前排在他們前面的球隊參加附加賽。

從觀賞角度，附加賽也是非常吸引。至周二比賽，巫師只排東岸第10，但因為有了附加賽，球迷仍有機會看到韋斯卜克和比爾（Bradley Beal）在一場過的決戰盡顯渾身解數。今季最佳新秀大熱門拿美路波爾（LaMelo Ball）及時傷癒復出，勢率領黃蜂參加附加賽。附加賽資格更令剩餘的常規賽變得緊張萬分，東岸第5位的鷹隊和第6位的熱火，跟第7位的塞爾特人差距也不大，究竟誰直接入季後賽，誰要參加附加賽，仍是充滿變數。

西岸情勢更緊湊，至周二賽後小馬和傷兵滿營的湖人目前排第5和第6位，只比第7位拓荒者多勝出1場，隨時變成要參加附加賽，並遇上目前排第八、由居里領軍的勇士。第8、第9和第10位之爭更激烈，勇士、灰熊、馬刺、塘鵝甚至帝王，「5隊只能活3隊」，餘下每一場常規賽，都是寸土必爭。

球員對附加賽，則頗有微言。勒邦占士（LeBron James）直言，構思出這個新賽制的人絕對要被解僱。小馬球星當錫（Luka Doncic）指附加賽令人質疑常規賽的價值。他說：「我不明白附加賽的意義是甚麼。本來是比賽72場常規賽以取得季後賽資格，現在只要連敗兩場，你就無法參加季後賽，這點令我難以理解。」小馬班主古賓（Mark Cuban）亦同意當錫的論點：「球員要在幾日內比賽多場、上陣時間又會更多。如當錫所說，這根本是大錯特錯。」曾贏過三次NBA總冠軍的勇士球星祖蒙特格連（Draymond Green）則說：「附加賽的一席位，根本不能激勵我努力作賽。」

不過球迷和聯盟想法卻不同，根據美國SB Nation新聞網的網上投票結果，64%投票球迷認為設立附加賽，令球隊不會過早在常規賽放軟手腳。另外，63%投票球迷認同設立附加賽，令球賽變得更刺激。難怪有傳聞指，NBA總裁阿當施華（Adam Silver）也想永續附加賽，並相信建議將可獲通過。