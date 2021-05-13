周三祖雲達斯作客以3:1輕取薩斯索羅，在慘吞AC米蘭三蛋後立即重回勝軌。主將基斯坦奴朗拿度（C朗）今場為球隊射入改寫2:0的一球後，亦成為史上首位效力3支不同球隊皆可攻入100球的球員，賽後C朗就在Instagram發文表達感受，另外同樣向今場為祖記攻入100球的保羅戴巴拿送上祝賀。

今季祖雲達斯在聯賽的表現令人失望，惟C朗在意甲賽場上的數據並不失禮，32場賽事攻入28球，周三更攻入為祖記各項賽事的第100球。達成這個百球里程碑後的C朗，就在IG上表示：「為我的球隊攻入100球永遠是一種特別的感受，對這個數字感到自豪，很高興可以幫助到祖雲達斯。同時很高興看到戴巴拿攻入第100球，恭喜戴巴拿！不過我們要繼續集中去取得聯賽中剩餘的分數，我們會為接下來的目標而奮鬥。」

目前祖記以72分排在第5位，教練派路賽後亦承認爭奪歐聯席位的主動權已不在手中：「我們意識到前四的命運已不在掌握於自己手中，不過回顧過去沒有意義。今季我覺得後防球員不時出現注意力不集中，可能他們覺得單是穿上祖雲達斯球衣就可以獲勝，可惜現實不是這樣。」

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