周四英超賽會在官方網站宣佈，英超球會一致同意與英國當地的轉播商Sky Sports、BT Sport、Amazon Prime Video及BBC Sport簽訂為期3年的轉播權協議，據太陽報稱價值51億鎊。賽會在聲明中又提到，續約後將會獲得額外的1億鎊（約10億港元）作資金補充，這筆資金將會為受到疫情影響的不同球會提供支持。

根據英超賽會的聲明指，這次英超賽會之所以未有如以往透過招標出售轉播權，而是直接與轉播商進行續約，是由於在疫情之下能夠引用英國政府在1998年的競爭法，因此賽會可以無需進轉播權招標程序就可以完成續約。根據英國傳媒指，疫情下假如英超賽會繼續如以往公開招標的話，預計接下來三年的轉播權價格會由47億鎊降至39億鎊，因此過去幾周賽會一直尋受英國政府支持，希望可以直接與轉播商進行續約，因此賽會亦提到這次續約的金額未有改變。

這次續約協議當中將會維持原有的合約條款，因此英超將會獲得額外的1億鎊（約10億港元）的資金作補充，而且會在未來4年分期提供。有指這筆額外的資金將會為英國聯賽當中的1,000多間球會、女子足球、英甲及英乙提供支援，而且會向反歧視以及部份獲英超賽會資助的球迷團體提供資助。

英超聯賽管理總監馬斯迪斯（Richard Masters）在聲明中就表示感謝英國政府的支援及轉播商的支持：「感謝英超聯賽轉播商對這個聯賽的支持，而且亦要讚賞政府允許續約的安排，並繼續支持英超及英國的比賽。疫情對足球產生了重大影響，與我們的英國轉播商合作夥伴續約可以減少不確定性，在足球金字塔中產生穩定。我們知道，一旦得出了續約的結論，就可以對英國的更多行業、就業機會及稅收產生積極影響。」

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