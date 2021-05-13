日本醫療工會組織「全國醫師工會」周四去信日本厚生勞動省及內閣府，要求停辦今屆東京奧運及殘奧會，工會表示擔心東京會進一步令日本醫療體系崩潰。

全國醫師工會代表植山直人在記者會上表示，現時日本疫情嚴重，舉行奧運只會進一步將日本醫療系統推向崩潰邊緣：「現時海外正流行着變種病毒，奧運期間數以萬計外國運動員和相關人士入境有機會將多種變種病毒集結，演變成新的變種。假如國家不顧疫情的風險堅持舉行奧運的話，將會令地區醫療體制崩潰。」

此外，醫師工會又批評日本政府在國內醫護人手短缺的情況下，仍然招募義務醫護人員的做法不負責任：「現時日本醫護人員為日本國民接種疫苗的工作已經超出負荷，根本沒有多餘人手為奧運擔任義工。從醫講工作者的意見而言，我們必須促請政府停辦奧運。」

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