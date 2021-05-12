德國盃決賽周四在柏林奧林匹克體育場舉行，RB萊比錫惡鬥多蒙特。由於兩隊都是踢法主動的球隊，而德盃近季決賽入球多，今役宜捧入球中位數[2.5球]的入球「大」。另外，多蒙特對賽往績稍勝萊比錫，因此，可補不用讓波的多蒙特平手盤及「總入球」開[5球]。（球賽編號：星期四24；有線661台明日2:45am直播）

蜜蜂鋒力德甲第二

RB萊比錫目前在德甲排次席，不過球隊近況一般，近7場只得2勝2和3負，上輪就剛以2:3不敵多蒙特。今仗萊比錫續缺中場蘇保斯拉爾及拿沙沙馬迪錫，不過前鋒阿歷山大索洛夫則料會復任正選，配合主力如科斯貝治及丹尼爾奧莫等，球隊攻力不俗。聯賽4哥多蒙特目前已共攻入69球，是聯賽攻力第二佳球隊。今役「蜜蜂兵團」雖有門將馬雲希斯因傷缺陣，但上場停賽的祖迪比寧咸可以候命，而球隊一眾攻擊主力均可上陣，絕對有力射破萊比錫大門。

值得留意的是，多蒙特兩名年輕鋒將艾寧夏蘭特及查頓辛祖近季對萊比錫都有入球，夏蘭特近3場鬥萊比錫入4球，而辛祖近4場鬥萊比錫亦有4球進賬。另外，多蒙特近6次鬥萊比錫共獲5勝1和，近4屆德盃決賽的總入球又都在3球或以上（見附表1），因此，今役多蒙特平手盤加入球「大」可捧。

喜歡扒冷的朋友，則可以考慮是役開[5球]，因為多蒙特近6次鬥萊比錫就有2場開[5球]，而且多蒙特今季於本土六場盃賽中，亦有3場開[5球]（見附表2），今役[5球]有7.5倍，可取。

賽制：若在90分鐘內打成平手需加時，如加時再和則互射12碼決勝。

德盃冠軍賠率：多蒙特：1.8倍、RB萊比錫：1.9倍

文：數人