曼城中堅拿樸迪周三獲西班牙司法部正式批准入籍西班牙，可望代表狂牛兵團出戰今屆歐國盃。然而這位藍月後衞今季在球隊的地位不穩，歐國盃或會成為他爭取表現的最佳機會。

西班牙司法部周三在國家官方報公佈，正式批准擁有巴斯克血統的法國後衞拿樸迪入籍西班牙。由於這位26歲中堅未曾為法國國家A隊上陣，因此符合入選西班牙國家隊的條件，可望趕及在本月底的歐國盃點兵入選狂牛兵團。

雖然拿樸迪有望在國際大賽首次登場，不過曼城今季在史東斯和魯賓戴亞斯兩位中堅表現大勇之下，拿樸迪明顯被排除在主力陣容之外。雖然拿樸迪與球會的合約到2025年才屆滿，不過曼城年年增兵，拿樸迪要避免自己的位置進一步倒退的話，今夏歐國盃的表現將會成為關鍵。

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