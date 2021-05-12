曼城成為20/21球季英超冠軍！周二英超曼聯主場1:2不敵李斯特城後，造就同市死敵曼城贏得今季英超冠軍。紅魔敗陣後35戰得70分，在剩餘3輪下已無法追上累積80分的曼城，因此藍月成功提早三輪捧走英超。今次是曼城歷來第五次贏得英超，也是領隊哥迪奧拿近4年第3次領球隊贏得英超，「藍月盛世」之聲不絕於耳。哥帥自08/09球季開始執教生涯起，累積贏得的錦標達31個，傲視同儕。

要在5日踢3場英超，曼聯對李城時有10個調動。客隊靠勞基湯馬士的入球在10分鐘先開紀錄，但領先優勢保持了五分鐘就被格連活特追和。下半場李城加壓，靠蘇恩古一次角球攻勢頂入，最終李城作客2:1擊敗曼聯。全失3分後曼聯只有70分，在只餘3輪下肯定無法趕過有80分的曼城，藍月成功重奪英超，該隊球迷隨即到主場館前慶祝。

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低開高走創21連勝

曼城贏得今季英超，是該會4年內第3度奪冠，也是球會自11/12球季首奪英超起，10年內第5次稱霸。藍月累積奪冠次數亦追至跟車路士一樣並排第二，但與贏得13次的曼聯仍有大段距離。

事實上，曼城今季英超封王過程可謂低開高走，季初試過跌出聯賽榜前半版，去年11月作客0:2不敵熱刺後更曾跌至11位。轉捩點從去年12月開始，藍月取得各項賽事21連勝，創英格蘭頂級球隊最長連勝紀錄，而28場不敗也平了隊史最長紀錄。

曼城接連獲勝，而其他球隊則不斷失分，包括新年前仍列榜首、爭取衞冕的利物浦，突然成績一落千丈。熱刺及李斯特城季中無以為繼，曼聯和車路士發力太遲，結果藍月順利稱王。據Opta的數據，曼城是英超史上聖誕排名最低的冠軍球隊，該隊聖誕時排名第八，在英格蘭頂級聯賽史上僅次81/82球季的利物浦，紅軍該季在聖誕節排名第12。

藍月王朝還看歐聯

執教曼城五年的哥迪奧拿坦言這是贏得最艱難的一次，因球隊季初表現不理想，幸好新加盟的球員如魯賓戴亞斯大幅改善後防，成為重奪聯賽的關鍵。50歲的哥帥在曼城提早3輪封王後表示︰「這球季及英超冠軍與別不同。這是最艱難一次，我們會一直記得今季奪冠的過程，我為身為這支球隊及這些球員的領隊自豪。」哥帥又稱︰「在我們面對的限制和困難下熬過這季，展示我們的穩定性。每一日球員都為成功努力。」曼城今季更是「坐二望三」，在已贏得英超和英聯盃下，只要在月底歐聯決賽擊敗車路士即可成三冠王，曼城王朝也正式來臨。

哥帥帶領曼城短短5年已第3次在英超封王，也是他領軍生涯的第31項錦標。執起教鞭13年，冠軍獎盃卻是將任教年期倒轉。事實上，由哥帥08/09球季執教巴塞隆拿起計，他的成績遠勝各著名教頭，排第二的名帥摩連奴和前祖雲達斯主帥艾基利，同期只不過贏得13個錦標，說哥帥是當今世界球壇最佳主帥絕不為過。

曼城餘下三場聯賽會先作客對紐卡素及白禮頓，最後一場則在主場對愛華頓，職球員賽後將在約10,000名入場球迷見證下，高舉英超冠軍獎盃。

另外，外國博彩公司Bet365已為下季英超冠軍開盤，曼城以1.67倍成大熱，車路士六倍為次熱，利物浦及曼聯則以6.5倍成第3熱。

綜合英格蘭外電

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