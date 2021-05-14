2020年NBA籃球名人堂周六將於美國麻省春田市進行頒授儀式，已故傳奇球星拜恩（Kobe Bryant）、「狼王」加尼特（Kevin Garnett）和馬刺名宿鄧肯（Tim Duncan）等將正式入主名人堂。為兄弟擔任引薦人的佐敦（Michael Jordan）直言忘不了跟好友的最後對話，屆時他亦會陪伴其遺孀雲妮莎（Vanessa Bryant）致辭。

今屆籃球名人堂入主儀式原定於去年八月底舉行，惟活動受疫情影響，延至今年5月15日（香港時間16日）舉行。離世至今一年多的五屆總冠軍得主拜恩，遺憾未能見證自己入主名人堂。儀式上將引薦拜恩的佐敦稱，自己準備講詞時，憶起不少跟好友的回憶，更不捨在手機上跟拜恩的最後對話。就在拜恩於去年1月26日的墜機意外前49天，二人在閒聊龍舌蘭酒和籃球生活，他透露當時拜恩主動找自己聊天：「這杯龍舌蘭非常美好。」佐敦回應：「多謝你，兄弟」。

拜恩續：「嗯。家庭安好嗎？」、「很好，你呢？」、「很好」。佐敦再說：「祝你有個快樂的假期，希望快點出來聚聚，Kobe教練？」拜恩又回應：「啊，你也是啦！唏，教練，我現在坐在板凳，我們球隊（曼巴體育學院，即其二女吉安娜效力的球隊）大炒對手45:8。」二人的對話令佐敦非常懷緬，他日前說：「我很喜歡這段對話，這展現了拜恩的競爭天性，我不知道為何，我不能把它刪走。」佐敦屆時亦會陪伴拜恩遺孀雲妮莎在台上致辭，他能引薦好友入主名人堂，正是對方在背後牽線。

今屆名人堂陣容鼎盛，除拜恩外還有兩位籃壇名將加尼特和鄧肯，其餘入選名人堂的成員還包括四屆NCAA年度最佳教練瑟頓（Eddie Sutton）、奧運4金及WNBA傳奇球員卡程絲（Tamika Catchings）等。

名人堂成員 引薦人

拜恩 佐敦

加尼特 I湯馬士

鄧肯 大衞羅賓遜

湯贊奴域 C梅菲、奧拉祖雲

瑟頓 卡利柏尼、些夫、蒙克里夫

卡程絲 莫寧、史坦尼

*只列部份

資料來源：CBS Sports

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